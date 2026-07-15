Sánchez Cotrina espera que los condenados por la Audiencia de Badajoz puedan "probar su inocencia" en otras instancias

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha confiado en que los miembros de su partido condenados por la Audiencia de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz, puedan "probar su inocencia" en instancias superiores.

Así, y tras conocerse la sentencia condenatoria, Sánchez Cotrina ha comparecido ante los medios "afectado" porque, como ha dicho, tiene "aprecio personal" a los compañeros que se han visto afectados por la sentencias y que "no han logrado en esta primera instancia judicial demostrar su inocencia".

"No les niego que yo también confío y he confiado siempre en su inocencia y creo que van a poder demostrarla en las próximas instancias judiciales para las que van a ejercer su derecho de defensa. De hecho, ya varios compañeros me han trasladado su intención de recurrir", ha destacado en rueda de prensa.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado, entre otras personas, a David Sánchez a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años, mientras que el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

DAR "LA CARA SIEMPRE, A LAS DURAS Y A LAS MADURAS"

En su intervención ante los medios, Sánchez Cotrina ha señalado que es secretario general del PSOE de Extremadura desde hace aproximadamente dos meses y que su compromiso con Extremadura y con su partido en su conjunto ha sido dar "la cara siempre, a las duras y a las maduras".

Por eso ha dicho que comparece este martes para "hablar con honestidad" a la ciudadanía y ser "siempre claro y transparente" en todo aquello que afecte al PSOE y a las personas que, "ejerciendo su responsabilidad institucional, están ahí como consecuencia del nombre del PSOE".

"Huir de las exageraciones, tratar de aplicar la coherencia política y no caer en el fácil y tú más tan recurrente en política es una de mis premisas fundamentales y la quiero seguir haciendo hoy aquí", ha apuntado.

De la misma manera ha incidido en que el camino iniciado desde el congreso en el que resultó elegido secretario general hasta ahora está siendo "importante" porque, en su opinión, se está produciendo un "proceso de renovación y un nuevo impulso" al PSOE, que "se está ganando la confianza de mucha gente precisamente por hacer las cosas tal como las estamos haciendo".

Por eso, ante esta sentencia condenatoria que afecta también a otros miembros del partido, ha señalado que no va a ser como "esos políticos que acaban no conociendo a los compañeros y compañeras que pasaban por ahí, porque ni es creíble ni es serio para la gente".

Sánchez Cotrina ha mostrado su "máximo" y "absoluto respeto" a las sentencias judiciales y, "como demócrata y defensor del Estado de Derecho", ha señalado que confía en la "independencia de la justicia". "Y así voy a seguir haciéndolo hasta el final", ha remarcado.

Al mismo tiempo ha reclamado el derecho de los compañeros condenados por la Audiencia Provincial de Badajoz a "seguir y a continuar ejerciendo su derecho de defensa a través de todos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico".

"Hasta que el procedimiento se resuelva definitivamente, el Estado de Derecho debe ser garantista y así lo vamos a exigir siempre, confiando, insisto, en que en estas próximas instancias los compañeros puedan probar su inocencia", ha subrayado.

También, y a preguntas de los medios por las declaraciones del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta, Abel Bautista, Sánchez Cotrina ha considerado que es el "político clásico que sale a hiperventilar y a vanagloriarse de aquellas cuestiones que aparentemente le afectan negativamente al partido de la oposición".

También, y respecto a futuras decisiones orgánicas a tomar respecto a los militantes socialistas condenados, el líder del PSOE extremeño ha asegurado que lo que ha hecho este martes a los compañeros ha sido "no pedirles nada, más allá de hacerles una llamada telefónica, saber y entender cómo estaban".

En este sentido, ha apuntado que el partido estudiará lo que dice los estatutos y las normas internas sobre las condenas judiciales y se aplicarán. "No hay otra", ha aseverado

"Yo creo, sinceramente, en que siempre los compañeros han estado a la altura del partido en el que militan. Y, por tanto, sabiendo lo que dicen los estatutos del partido, los compañeros serán consecuentes con ello y ya está", ha concluido.