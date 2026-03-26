La sala de exposiciones Santa Clara de Mérida acoge la muestra 'Arkeología de la moda' de la artista extremeña Carmen Palop

La sala de exposiciones Santa Clara de Mérida acoge desde este miércoles la muestra 'Arkeología de la moda', de la artista llerenense Carmen Palop, una exposición que nace fruto de la convocatoria de ayudas a artistas visuales de la Junta de Extremadura en 2025.

La muestra, inaugurada por la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, podrá visitarse hasta finales de mayo y propone una mirada crítica a los sistemas de consumo, la vida útil de los objetos y el impacto medioambiental y social de la industria textil.

A través de una instalación multidisciplinar adaptada al claustro histórico del antiguo convento de Santa Clara, la artista disecciona los mercadillos como espacios de intercambio, reutilización y memoria colectiva.

'Arkeología de la moda' entra en diálogo con la arquitectura del antiguo convento y su investigación artística en torno a los residuos, los ciclos de los objetos y la urgencia de avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles.

La exposición reflexiona, además, sobre el papel de la cultura como herramienta de pensamiento crítico y transformación social, reivindicando los espacios expositivos como lugares donde detenerse, observar y construir nuevas miradas frente a la inmediatez y la sobreinformación del mundo contemporáneo.

Carmen Palop es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Pintura, por la Universidad de Sevilla. Actualmente ejerce como profesora de Arte en el IPEP (Sevilla). Desde el año 1988, ha realizado exposiciones colectivas e individuales, así como diferentes proyectos artísticos, dentro y fuera de España, con obras en instituciones y colecciones públicas y privadas.

En los últimos diez años aproximadamente, son las mujeres el tema central de su trabajo. En ello se basan los proyectos 'Mater Amantissima' y 'Duende y Silencio', en los que aborda el tema de la violencia contra mujeres, niños y niñas en los conflictos bélicos y por otra parte, la invisibilidad de las mujeres en el mundo del Flamenco respectivamente.

Ha desarrollado un proyecto fotográfico sobre mujer y posicionamiento en entornos residuales: 'Tronío', además de otro trabajo en el que trabaja sobre conceptos y temática relacionada con Ecofeminismo.

Forma parte de varias asociaciones de mujeres artistas (MAV, EmpoderArte y Las Flapers) desde donde reivindica el trabajo de las mujeres artistas, creyendo firmemente en el Arte, como una potente herramienta de transformación social. Ha intervenido como comisaria en algunos proyectos artísticos en Andalucía y Extremadura relativos a las artes plásticas y teatro.