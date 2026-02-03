Rubén Amón gana el XVII Premio Internacional de Periodismo de la Fundación Mercedes Calles de Cáceres

Rubén Amón ha ganado el XVII Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres, convocado por la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (FMCCB), por su trabajo titulado 'Cáceres en verano, una combustión irresistible', publicado en El Confidencial, el 25 de julio de 2025. El galardón está dotado con 10.000 euros.

El jurado de este certamen ha acordado por unanimidad premiar a Rubén Amón, "uno de nuestros grandes articulistas actuales", asegura la organización, que ha destacado que "sus textos siempre dan una dimensión de la realidad más allá del tópico".

En su trabajo 'Cáceres en verano, una combustión irresistible', Amón plantea un paseo por las calles y monumentos de Cáceres, por sus plazas y su historia, pero lo hace un día del mes de julio a 40 grados de temperatura. En su texto hay humor, un gran nervio narrativo, el afán por descubrir nuevas visiones y nuevas perspectivas y, por supuesto, una verónica en honor de Morante de la Puebla.

Y con todo ello lo que se supone que podría ser una experiencia en el límite de lo aconsejable --el calor y la ciudad vacía-- se convierte en un territorio donde las piedras hablan de otra forma, donde el mundo moderno y el turismo de masas dan paso a una ciudad de la pausa, de la soledad y de la simbiosis reposada y tranquila del arte arquitectónico y la mirada.

"Rubén Amón encuentra la combustión de la belleza a 40 grados y lleva también el lenguaje a una combustión de gran estilo. Aunando la contemplación con la reflexión, echando mano del aforismo, de la humorada escribe un artículo que es una pequeña obra de arte donde Cáceres pide al viajero estival que camine más despacio y mire más alto, porque se encuentra en una ciudad que da de beber al sediento y ofrece una sombrilla al pecador", añade la FMCCB.

SOBRE RUBÉN AMÓN

Rubén Amón nació en Madrid en 1969, y es un periodista y un escritor con experiencia en diferentes ámbitos de la comunicación y el ensayo. Trabaja actualmente en Onda Cero, Antena 3 y El Confidencial. Sus últimos escritos consisten en una reivindicación de la conversación ('Tenemos que hablar') y un libro superventas sobre el fenómeno artístico, sociológico y político de Morante de la Puebla, en Espasa.

Ha sido corresponsal en Roma y en París, ha trabajado como enviado de guerra, ha sido columnista en El Mundo y en El País, además de haber colaborado en muchas otras cabeceras internacionales. Dirige el espacio 'La cultureta' en Onda Cero y es colaborador semanal del programa 'El Hormiguero'. Otros de sus ensayos están relacionados con la ópera, el fútbol y la tauromaquia.

Recibió en 2018 el prestigioso premio cuco Cerecedo de la mano de Felipe VI. Actualmente escribe en la revista de pensamiento 'Ethic', igual que colaborado con otras publicaciones de prestigio cultural como Letra Libres o Scherzo.

PROYECTAR LA CIUDAD

Cabe recordar que la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero de Cáceres creó este premio para contribuir a difundir los atractivos de la ciudad de Cáceres y galardonar el mejor artículo o reportaje en prensa escrita o digital, radio o televisión, relacionado con la ciudad que pusiera de relieve sus valores sociales, humanos, culturales, artísticos o monumentales, con el fin de proyectar la ciudad nacional e internacionalmente.

La presente edición está patrocinada por el Ayuntamiento de Cáceres y cuenta con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Cáceres (APC), además de apoyar la carrera de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

En las dieciséis ediciones anteriores han sido galardonados Marta Sanz, Eugenio Fuentes, Troy Nahumko, Juan Manuel de Prada, Carmen Posadas, Carlos Marzal, César Antonio Molina, Antonio Colinas, Diego Doncel, Antonio Lucas, Rosa Montero, Fernando Rodríguez Lafuente, Eladio Pascual Pedreño, Mercedes Monmany, José María Paz Gago y Lorenzo Silva.

El jurado de esta décimo séptima edición ha sido presidido por María Justina Guisado, presidenta de la FMCCB, junto con Javier Álvarez, presidente de la APC; los escritores Lorenzo Silva y Diego Doncel, así como periodistas de diferentes medios de comunicación regional e instituciones públicas.