Río Narcea Recursos, compañía participada por Denarius Metals, ha iniciado recientemente las labores de desagüe de la mina Aguablanca, situada en Monesterio (Badajoz).

Esta actuación supone un "importante avance" en el proceso de recuperación de la actividad minera y constituye una de las fases "fundamentales" previas a la entrada en producción, prevista para septiembre de 2027.

Los trabajos consisten en el bombeo del agua acumulada en la zona de la antigua corta y de las galerías de la mina de interior, hasta la balsa de estériles, así como lo establecen los permisos otorgados por las autoridades competentes. Se estima que la fase de desagüe tendrá una duración aproximada de seis meses.

Estas labores representan un paso "decisivo" hacia la reanudación de la operación minera, que se desarrollará en un modelo de minería de interior.

Una vez que Aguablanca entre nuevamente en producción, el agua bombeada se destinará a abastecer la planta de procesamiento del proyecto, que cuenta con una capacidad de tratamiento de 5.000 toneladas de mineral diarias. La operación está diseñada para garantizar el "vertido cero", indica en nota de prensa Río Narcea Recursos.

El vicepresidente de Exploración de Denarius Metals, Alessandro Cecchi, ha calificado el inicio de estos trabajos como "un hito muy importante" para Aguablanca, ya que "permite seguir avanzando en las actuaciones necesarias para recuperar la actividad de una explotación con un enorme potencial estratégico".

En este sentido, Cecchi ha destacado que se están dando pasos "concretos" hacia la puesta en producción de este proyecto, que "contribuirá a la generación de riqueza y empleo en el territorio".

MATERIAS PRIMAS

Así, Denarius Metals, a través de su empresa Alto Minerals, posee una participación del 21,8 por ciento en Río Narcea Recursos, S.L, sociedad titular de los derechos de explotación de la histórica mina de níquel y cobre de Aguablanca y de una planta de procesamiento con capacidad para 5.000 toneladas diarias. Además, ha sido designada como operadora del proyecto.

Se trata del único yacimiento de níquel de España y uno de los escasos existentes en Europa, lo que le confiere una "especial relevancia" en el actual contexto de fortalecimiento de la autonomía europea en el suministro de materias primas estratégicas.

La importancia de Aguablanca fue reconocida por la Comisión Europea el 25 de marzo de 2025, cuando anunció su inclusión entre los proyectos estratégicos seleccionados en el marco de la Ley Europea de Materias Primas Críticas.

Esta normativa tiene como objetivo reforzar la capacidad de la Unión Europea para garantizar su propio abastecimiento de materias primas estratégicas, estableciendo para 2030 objetivos de cobertura del 10 por ciento de la demanda europea mediante extracción, del 40 por ciento mediante procesamiento, y del 25 por ciento mediante reciclaje.

Con el inicio de las labores de desagüe, Denarius Metals continúa avanzando en la reactivación de Aguablanca, un proyecto llamado a contribuir al suministro europeo de materias primas estratégicas y a generar "nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo en su entorno".