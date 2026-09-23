Las reservas de los embalses continúan bajando hasta el 72,5 % en el Guadiana y el 55,5 % en el Tajo

Las reservas de los embalses continúan bajando hasta situarse en el 72,5 por ciento de su capacidad en el caso del Guadiana y en el 55, 5 por ciento en el Tajo, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En concreto, el Guadiana acumula 6.906 hectómetros cúbicos (hm3), 61 menos que hace una semana, y se sitúa casi 14 puntos por encima del nivel en el que se encontraba hace un año, cuando estaba al 58,5 por ciento.

Por su parte, el Tajo almacena en sus embalses 6.134 hm3, 99 menos que hace una semana, y se mantiene por debajo del nivel de hace un año, cuando estaba al 64,1 por ciento.