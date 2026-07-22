La reserva del Guadiana baja en la última semana hasta el 78,4% de su capacidad total, y la del Tajo, al 67,8%

La reserva de la cuenca del Guadiana ha bajado un punto durante la última semana debido a las altas temperaturas, hasta situarse en el 78,4 por ciento de su capacidad total, mientras que la del Tajo ha descendido en 1,9 puntos, hasta el 67,8 por ciento de su capacidad.

En el conjunto del país, la reserva hídrica española está al 73,4 por ciento de su capacidad total, por lo que los embalses almacenan actualmente 41.110 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, lo que supone una disminución de 1.082 hm3 en la última semana (1,9 puntos menos de capacidad). Pese al descenso, la reserva se encuentra aún 16,7 puntos por encima de la media de hace diez años y 11,6 respecto a hace un año.