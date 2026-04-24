Renfe reajusta los horarios en Extremadura para minimizar la afectación por limitaciones de velocidad y obras de Adif

Renfe reajustará los horarios del servicio en Extremadura a partir del mes de mayo como consecuencia de las obras en la infraestructura y las limitaciones temporales de velocidad actualmente establecidas por Adif en la región.

La operadora ferroviaria ha presentado estas medidas a la Junta de Extremadura en la reunión celebrada este jueves sobre el seguimiento del contrato que ambas partes mantienen para la financiación de trenes de servicio público.

Los nuevos horarios responden a la necesidad de minimizar la afectación al servicio de viajeros por las restricciones en la infraestructura, garantizar la puntualidad y mantener las conexiones entre diferentes trenes.

El reajuste de la malla ferroviaria en Extremadura entrará en vigor previsiblemente el 5 de mayo y se mantendrá hasta la finalización de las obras y el restablecimiento de la normalidad en la infraestructura.

PLAN ALTERNATIVO DE TRANSPORTE ENTRE PLASENCIA Y MONFRAGÜE

Coincidiendo con el reajuste de horarios, Renfe establecerá un plan alternativo de transporte por carretera entre Monfragüe y Plasencia por trabajos de Adif que resultan incompatibles con la circulación.

Así, la operadora ha programado 1.482 servicios de autobús para garantizar la movilidad de los viajeros en este tramo mientras se realizan las obras, estimadas del 5 de mayo al 4 de agosto, ha informado Renfe en nota de prensa.

Adif trabaja en la mejora del drenaje en las vías para prevenir incidencias en la infraestructura ante condiciones meteorológicas adversas, así como en su adaptación como pasos de fauna. Además, avanzará en la finalización del andén de la estación placentina.

Los servicios afectados temporalmente por el plan alternativo de transporte son los trenes de Media y Larga Distancia que realizan parada en Plasencia.

El servicio de autobuses permitirá conectar esta estación con la de Monfragüe, donde los viajeros podrán continuar su viaje en tren. En el caso de los servicios que conectan Plasencia y Sevilla, el tramo por carretera se realizará entre Plasencia y Cáceres.

En el viaje por carretera no está permitido transportar mascotas ni bicicletas y es necesario adquirir o formalizar el billete.

OBRAS EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA CERCANÍAS

Por obras en la estación de Atocha Cercanías, los días 25 y 26 de abril, 1, 2, 3, 9 y 10 de mayo los servicios de Media Distancia que conectan Extremadura y Madrid iniciarán y finalizarán su recorrido en Leganés.

Los viajeros con salida o destino Atocha podrán desplazarse entre esta estación y la de Leganés usando su billete de tren en la línea C5 de Cercanías.

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Esta medida temporal no afecta a los servicios de Larga Distancia, por lo que los trenes Alvia Extremadura-Madrid no verán modificado su paso por la estación madrileña.