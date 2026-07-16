Renfe cifra en un 1,5% el seguimiento de la huelga de Sindicato Ferroviario, con dos servicios cancelados en Extremadura

Renfe ha cifrado en un 1,5 por ciento el seguimiento de los trabajadores a la huelga convocada para este miércoles por Sindicato Ferroviario, con dos servicios cancelados en Extremadura.

Asimismo, en el conjunto del país solo se han producido dos cancelaciones de trenes de alta velocidad en el turno de mañana. En concreto, el AVE Sevilla-Madrid de las 9,34 horas y el AVE Madrid-Barcelona de las 8,57 no han podido salir y los viajeros han tenido que ser reubicados en servicios posteriores, según ha informado la compañía.

En cuanto a trenes de servicio público (Cercanías, Rodalies y Media Distancia), se han cancelado 21 servicios. País Vasco es la Comunidad más afectada, con once trenes fuera de servicio, seguida de Cataluña, con tres; Asturias, Andalucía y Extremadura con dos cada una, y uno en Galicia.

Durante el turno de noche, ningún trabajador de la plantilla de Grupo Renfe (Renfe Operadora, Viajeros, Mercancías, Ingeniería y Mantenimiento, Alquiler de Material Ferroviario y Proyectos Internacionales) ha secundado la convocatoria de paro de este sindicato.

Cabe recordar que la anterior convocatoria de huelga del mismo sindicato, el pasado 29 de junio, alcanzó un seguimiento global de la plantilla del 1,83 por ciento, por lo que el servicio de Renfe pudo operarse con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria.

REIVINDICACIONES

Sindicato Ferroviario protesta por "el desmantelamiento" que cree que se está ejecutando en el ferrocarril público español, a través de la venta de Renfe Mercancías y el cierre de distintas bases de mantenimiento.

El sindicato también suma a sus protestas la "presión y el chantaje" que considera que ejerce la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que acusa de arremeter contra el ferrocarril público en beneficio de los operadores privados.

La organización sindical también se ha manifestado a las 11,30 horas en la zona de Atocha, frente a las oficinas de Renfe en Madrid, por la "actitud antidemocrática" con la que tacha a la dirección de la compañía.