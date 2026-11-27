Los trabajos de excavación y exhumación de víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista continúan en el cementerio municipal Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres, con el hallazgo de restos de ocho cuerpos, en el marco del proyecto promovido por la Asociación Memorial del Cementerio de Cáceres (Amececa) con el apoyo de la Diputación de Cáceres.

Las intervenciones arqueológicas desarrolladas hasta la fecha han permitido confirmar, en el denominado cuartel 4, la disposición de las filas y fosas recogida en la documentación histórica, que registra el enterramiento de 153 víctimas en este sector del cementerio.

Como resultado de las primeras actuaciones, se han recuperado los restos de ocho personas. Paralelamente a las excavaciones, continúa desarrollándose una intensa labor de investigación histórica y documental mediante la consulta de los registros civiles y otros archivos.

Estos trabajos se complementan con entrevistas a familiares de las víctimas, destinadas a recopilar información ante mortem que pueda contribuir a los futuros procesos de identificación, así como a valorar la recogida de muestras biológicas para su posterior análisis y cotejo genético.

El desarrollo de los trabajos arqueológicos se está viendo condicionado por las limitaciones físicas del espacio de intervención, especialmente por la escasa superficie disponible para el acopio de las tierras extraídas y la necesidad de mantener accesibles las zonas de excavación.

A estas dificultades se han sumado las condiciones meteorológicas adversas registradas durante las últimas semanas, que han afectado al ritmo de las actuaciones. Pese a estas circunstancias, la primera campaña de excavación y exhumación continuará hasta finales de año, con la previsión de abordar una parte sustancial de las fosas localizadas en el cuartel 4.

PRIMER ENCUENTRO CON FAMILIARES

En el ámbito del acompañamiento a las familias, el sábado 24 de octubre tuvo lugar el primer encuentro con familiares de las víctimas, coordinado por Amececa, una jornada que permitió conocer directamente el desarrollo de las actuaciones y establecer un contacto más cercano con el equipo responsable de los trabajos.

Durante el encuentro, el equipo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi explicó a los familiares el protocolo científico y técnico que se seguirá a lo largo de las distintas fases de intervención, desde la excavación y recuperación de los restos hasta los posteriores estudios antropológicos y los posibles procesos de identificación.

Asimismo, se informó a las familias sobre la disponibilidad de acompañamiento psicológico durante todo el proceso, atendiendo a la especial sensibilidad emocional que supone la búsqueda y recuperación de los restos de sus seres queridos. La jornada concluyó con una visita colectiva al área de excavación, durante la cual los familiares pudieron conocer, a pie de fosa y de la mano del equipo técnico, las características de la intervención arqueológica y los avances alcanzados hasta ese momento.

Este primer encuentro constituye "un paso importante para favorecer la participación de las familias en el proceso de exhumación y mantenerlas informadas sobre la evolución de unos trabajos que persiguen recuperar los restos de las víctimas y avanzar en su identificación", informa Amececa.

Cabe destacar que la Diputación Provincial de Cáceres ha contemplado en sus presupuestos para 2027 una partida económica destinada a dar continuidad a este proyecto de exhumación.

"Esta dotación garantiza la financiación necesaria hasta la finalización de los trabajos, aportando estabilidad a una intervención fundamental para la recuperación, identificación y dignificación de las víctimas de la represión franquista y para el derecho de sus familias a conocer la verdad", concluye Amececa.