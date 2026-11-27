La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha reivindicado el municipalismo como instrumento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, combatir la despoblación y avanzar en la cohesión territorial de la provincia.

Lo ha hecho en Barbaño, durante la inauguración de la tercera edición del Otoño Municipalista, una iniciativa de la institución provincial que ha arrancado con una jornada dedicada a las entidades locales menores y al legado histórico, social y administrativo de los pueblos de colonización.

El encuentro, celebrado bajo el título 'Entidades Locales Menores: más allá de la colonización', ha contado en su apertura con el alcalde de Barbaño, Sergio Tena; la presidenta de la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura (FELMEX) y alcaldesa de Hernán Cortés, Judith Olivares; y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y alcalde de Olivenza, Manuel José González.

Impulsado por el Área de Cooperación Municipal y Atención a Alcaldes y Alcaldesas de la Diputación de Badajoz, el Otoño Municipalista alcanza su tercera edición con una programación que se extiende a tres localidades de la provincia y que aborda, desde distintas perspectivas, los desafíos presentes y futuros de la administración local.

Durante su intervención, Raquel del Puerto ha destacado la vocación de este foro de convertirse en un "punto de encuentro permanente" entre responsables públicos, personal técnico y especialistas en gestión municipal, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias que permitan "dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos", indica la diputación provincial en una nota de prensa.

"Con estas jornadas, la Diputación de Badajoz pretende ofrecer un espacio más para analizar, reflexionar e intercambiar experiencias y conocimientos de cara a mejorar la gestión pública local", ha señalado la presidenta, quien ha abogado por mantener una escucha activa y directa con los representantes municipales.