El Punto de Acompañamiento Empresarial de Cáceres impulsa creación de más de 3.000 empresas

El Punto de Acompañamiento Empresarial (PAE) de Cáceres ha contribuido a la creación de un total de 3.054 empresas desde su puesta en funcionamiento en 2013, periodo en el que también ha atendido a más de 12.000 personas y ha realizado alrededor de 40.000 asesoramientos a emprendedores, autónomos y empresas.

Estos datos figuran en el convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres para la gestión conjunta de este servicio durante los años 2026 y 2027, cuya publicación recoge el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El acuerdo contempla una aportación de 40.000 euros por parte de la Administración autonómica, distribuida en dos anualidades, con el objetivo de garantizar la continuidad de un recurso destinado a fomentar el emprendimiento, la creación de empresas y la consolidación del tejido empresarial de la capital cacereña.

El PAE, ubicado en el edificio Embarcadero del barrio de Aldea Moret, presta un servicio integral de información y asesoramiento dirigido tanto a personas que desean poner en marcha un negocio como a empresas ya constituidas que buscan impulsar su crecimiento.

Entre los servicios que ofrece figuran el asesoramiento para la creación de empresas, el acceso a líneas de financiación, la tramitación de ayudas públicas, la internacionalización, la innovación empresarial o el acompañamiento en los distintos procedimientos administrativos relacionados con la actividad económica.

El convenio también persigue reforzar la colaboración institucional entre la Junta y el Ayuntamiento para favorecer la actividad económica y el empleo, prestando especial atención a colectivos como jóvenes, mujeres, personas desempleadas y emprendedores que desean iniciar un proyecto empresarial.

Con la renovación de este acuerdo, ambas administraciones dan continuidad a una herramienta que, tras más de una década de funcionamiento, se ha consolidado como uno de los principales servicios públicos de apoyo al emprendimiento en Cáceres y un instrumento para facilitar la puesta en marcha y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.