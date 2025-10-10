El PSOE llevará a la negociación de los presupuestos con la Junta una subida progresiva de 200 euros para los docentes

El PSOE de Extremadura va a proponer en la negociación de los presupuestos con la Junta de Extremadura una subida progresiva de 200 euros para los docentes de la región.

Una medida que, pese a no esperar el apoyo del Ejecutivo regional de María Guardiola, llega tras la huelga convocada por los sindicatos el pasado martes, y sobre la cual los socialistas no han ofrecido antes una valoración por respeto a los días de luto decretados en la región en memoria de Guillermo Fernández Vara.

En un comunicado de prensa, Amaya señala que acompañó a las organizaciones sindicales de Educación y docentes en la huelga convocada como muestra de apoyo a la reivindicación para homologar el salario de los docentes extremeños al de otras comunidades autónomas.

Para el dirigente socialista, los más de 16.000 docentes que secundaron la huelga "representan el agravio comparativo que les afecta respecto a docentes de otras comunidades autónomas a pesar de desempeñar el mismo trabajo".

Para el secretario de Educación del PSOE, Fran Amaya, la presidenta de la Junta "encajona la educación como profesión secundaria al rechazar", señala, una reunión con las organizaciones sindicales, así como al hacer públicos "datos manipulados" del resultado de la convocatoria, y tras anunciar 300 plazas en las próximas oposiciones al cuerpo de maestros el día antes de la huelga.

Se trata de una convocatoria "insuficiente" teniendo en cuenta que, de media, cada año, se jubilan más de 300 docentes en la región, según el dirigente socialista. Por tanto, se trata de una "cortina de humo" que "no puede tapar el desastre" en la política educativa del gobierno regional que "de nuevo vuelve a faltar el respeto a los sindicatos haciendo saltar por los aires la negociación sindical".

Por su parte, añade, los socialistas seguirán en la senda de "defender la educación y a quienes la imparten", como hizo en el año 2007 aprobando la última subida salarial y recuperando, entre los años 2015-2019, al gobierno en la Junta de Extremadura, las condiciones laborales de un colectivo que sufrió los "recortes" del Gobierno del PP presidido por José Antonio Monago.

Entonces, recuerda, se retomaron las 18 horas lectivas en Secundaria y se recuperaron 1.000 profesores para la educación extremeña. El PSOE reitera, como viene defendiendo desde el inicio de la legislatura, la Consejería de Educación "se define por su incompetencia, por su falta de planificación y por la ausencia de hoja de ruta en la política educativa de la región".

Un gobierno, añade, con "más de un talón de Aquiles, empeñado en el deterioro de los servicios públicos y sin capacidad para dialogar".