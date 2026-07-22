El PSOE lamenta que la incapacidad de negociación termine con el despido de los 56 trabajadores de los Centros de transporte

El PSOE de Extremadura ha lamentado hoy que la única salida que el gobierno de Guardiola haya sido capaz de encontrar para la crisis de los centros de servicios al transporte sea la resolución del contrato de concesión, una decisión que desemboca en el despido de los 56 trabajadores que durante meses han soportado una situación de absoluta incertidumbre.

Para los socialistas, esta decisión confirma lo que el PSOE viene denunciando desde hace meses, es decir, la incapacidad del Ejecutivo autonómico para gestionar un conflicto que requería diálogo, anticipación y capacidad de negociación. Lamentablemente, se ha cumplido el peor de los escenarios y quienes vuelven a pagar la mala gestión de Guardiola son los trabajadores.

Además, la solución adoptada por la Junta supone el cierre al público inmediato de los centros de transportes de la región, una situación que puede prolongarse durante los próximos 6 meses, hasta que se resuelva el nuevo proceso de contratación. Para el PSOE, la gestión de estos centros públicos ha sido nefasta, toda vez que en 2023 cuando el PP accedió a la Junta, los mismos no presentaban ningún problema en su funcionamiento ni con sus trabajadores.

El PSOE recuerda que Guardiola ha sido incapaz de ofrecer una solución que protegiera a las 56 familias afectadas y ha permitido que los trabajadores permanecieran durante meses sin cobrar sus salarios, generando una situación de enorme angustia económica y personal.

Los socialistas consideran especialmente grave que ahora la Junta trate de presentar como un éxito una resolución que concluye con el despido de toda la plantilla. No puede hablarse de éxito cuando el resultado es que 56 trabajadores pierden su empleo después de haber sido abandonados durante meses. Además, el PSOE critica la contradicción del Ejecutivo

regional, que reconoce haber intentado buscar alternativas sin éxito y, al mismo tiempo, pretende eludir cualquier responsabilidad política. La Junta podrá no tener competencias en la relación laboral directa, pero sí tenía la responsabilidad política de liderar una negociación eficaz y de buscar soluciones antes de que la situación llegara a este extremo. Esa responsabilidad no puede esconderse detrás de argumentos jurídicos.

En este sentido, los socialistas denuncian que Guardiola ha generado falsas expectativas entre los trabajadores durante meses, trasladando la idea de que existían alternativas para mantener el empleo y garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, el desenlace demuestra que no existía un plan real para proteger a la plantilla. El PSOE de Extremadura exige ahora que la Junta aclare de forma inmediata cuál será el futuro de estos trabajadores, si contempla su subrogación en el nuevo modelo de gestión anunciado y qué calendario maneja para la recuperación efectiva de los servicios que prestaban los diez centros de transporte de la región.

Asimismo, reclama que el nuevo procedimiento se tramite con la máxima agilidad para evitar que la incertidumbre se prolongue y que los centros continúen deteriorándose mientras se diseña un nuevo modelo de gestión.

Finalmente, el PSOE insiste en que esta crisis deja una lección evidente, que cuando un Gobierno actúa tarde, carece de capacidad de negociación y renuncia a asumir responsabilidades políticas, quienes terminan pagando las consecuencias son siempre los mismos. La peor cara de la mala gestión de Guardiola vuelve a recaer sobre la clase trabajadora, sobre 56 personas que han pasado meses sin cobrar y que hoy reciben como respuesta definitiva el despido.