El PSOE de Badajoz condena "amenazas" a su concejala Concha Baños en redes sociales y pide que se investiguen los hechos

El PSOE de Badajoz condena de forma "rotunda" las "graves amenazas e insultos" recibidos por la concejala Concha Baños a través de las redes sociales, y le traslada todo su "apoyo" tras la denuncia presentada --ha indicado-- para que se investigue la autoría de los hechos.

El Grupo Municipal Socialista y la Agrupación Local del PSOE de Badajoz consideran que "ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por participar en la vida pública o expresar libremente sus opiniones".

Así, en nota de prensa el PSOE de Badajoz cree que "la discrepancia política es consustancial a la democracia, pero nunca puede derivar en mensajes de odio, amenazas o cualquier otra forma de violencia".

La portavoz socialista y secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, afirma que "la libertad de expresión y la crítica política son plenamente legítimas, pero las amenazas y el odio nunca lo son. No podemos permitir que se normalicen comportamientos que buscan intimidar y expulsar de la vida pública a quienes piensan diferente. En democracia no todo vale".

El PSOE de Badajoz reitera, así, su "confianza" en el trabajo de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para esclarecer lo ocurrido, y hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a la sociedad para condenar "sin matices cualquier amenaza o agresión contra quienes participan en la vida pública, con independencia de sus ideas o de la organización a la que pertenezcan".