Proyectan en Mérida un documental del historiador Marco Potyomkin sobre las mujeres represaliadas durante la dictadura

El cineasta e historiador Marco Potyomkin dirige el documental 'Flores bajo el hielo', una obra que recupera la memoria de las mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que podrá verse este viernes, 19 de junio, en el Teatro María Luisa de Mérida, a las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

'Flores bajo el hielo' alumbrará a través de la memoria de mujeres anónimas, invisibles, víctimas y resistentes de la guerra y la dictadura franquista, "una historia de España áspera, real y oculta", señalan desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) en nota de prensa.

Asimismo, la cita incluye un coloquio en el que participarán la historiadora Candela Chaves Rodríguez; el presidente del Cine Club Fórum Mérida, Ángel Briz Hernández, y el representante de Armhex Ángel Olmedo Alonso.

La proyección está organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) y el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Badajoz, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, el Teatro María Luisa y el Cine Club Fórum de Mérida.

Con esta iniciativa, refuerzan su compromiso con "la recuperación, difusión y dignificación de la memoria histórica", contribuyendo a "la construcción de una ciudadanía crítica, democrática y consciente de su pasado".

RECUPERAR LA MEMORIA SILENCIADA

'Flores bajo el hielo' es una película/documental que, a través del testimonio de mujeres anónimas, "reconstruye una historia colectiva marcada por el exilio, la represión y la resistencia". La obra pone el foco en quienes han permanecido invisibilizadas durante décadas, aportando "una perspectiva de género imprescindible para comprender la memoria democrática en España".

Asimismo, propone "un recorrido que abarca desde la Guerra Civil hasta los años finales del franquismo", destacando el papel de las mujeres en la defensa de "valores democráticos y su lucha por los derechos y las libertades".

Marco Potyomkin es director de cine, guionista, productor y editor español, centrado especialmente en el documental social y de memoria histórica.

'Flores bajo el hielo' fue reconocida con el Gran Premio 'Presidente Salvador Allende' (Chile, 2025) y ha tenido un amplio reconocimiento internacional en festivales de derechos humanos.