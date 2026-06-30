El programa REDigitalEX ha formado a más de 20.600 personas desde su puesta en marcha en 2023

El programa REDigitalEX ha formado a más de 20.600 personas desde su puesta en marcha en 2024, un 70 por ciento de ellas mujeres, y ha llegado a 366 municipios extremeños.

Estas son algunas de las conclusiones de este programa puesto en marcha de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex) y la Dirección General de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, una iniciativa cuyo objetivo es "reducir la brecha tecnológica en el medio rural".

Así, desde su puesta en marcha en 2023, REDigitalEX ha formado a 20.666 personas, superando en un 31 por ciento el objetivo inicial previsto, fijado en 15.774 participantes, y además, se han desarrollado 1.781 acciones formativas y más de 14.000 horas de formación.

Uno de los "principales logros del programa ha sido su implantación territorial", de tal forma que REDigitalEX ha llegado a 366 municipios extremeños, lo que supone una cobertura del 94 por ciento del territorio regional, de los que 334 municipios cuentan con menos de 5.000 habitantes.

El director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, Jesús Coslado, ha destacado en la presentación de las conclusiones este lunes en Mérida, que el programa REDigitalEX "ha supuesto un éxito profundo y ha tenido una importancia en el desarrollo de la digitalización de nuestra ciudadanía, sobre todo, en el ámbito rural".

En concreto, el programa "ha conseguido llegar, a través de los grupos de acción local, a más de 21.000 personas, cuando había contemplado unas 15.000 personas, es decir, un 131% más de población de lo contemplado en un inicio", ha señalado Coslado.

Por su parte, el presidente de Redex, Fran Sánchez Vega, ha añadido que el objetivo de este proyecto era formar a extremeños en competencias digitales y a relacionarse con la tecnología que forma parte de la vida cotidiana, por lo que "en definitiva, era ayudar a la gente a vivir de una manera más fácil".

BRECHA DIGITAL FEMENINA EN ENTORNOS RURALES

Esta implantación demuestra que "la digitalización no puede entenderse únicamente como una cuestión tecnológica, sino también como una herramienta de cohesión social y territorial", ya que en el caso de Extremadura, la dispersión poblacional y el envejecimiento agravan la exclusión digital, el acceso a competencias tecnológicas se ha convertido en una cuestión de igualdad de oportunidades, apunta Redex en nota de prensa.

Según destaca, el programa ha tenido además un "impacto especialmente significativo" en la reducción de la brecha digital femenina en entornos rurales, ya que del total de participantes, 14.188 han sido mujeres, lo que representa el 68,6 por ciento del alumnado, y de las 12.167 residen en municipios rurales.

Este dato revela una "realidad clave para el futuro del medio rural extremeño", y es que la digitalización de las mujeres "no solo mejora su autonomía personal y profesional, sino que fortalece el arraigo, favorece la empleabilidad y genera nuevas oportunidades de emprendimiento en los pueblos", apunta.

MÁS DE 9.000 PERSONAS MAYORES DE 55 AÑOS

Además, REDigitalEX también ha mostrado un "importante impacto intergeneracional", ya que más de 9.000 personas mayores de 55 años han participado en el programa, adquiriendo "competencias fundamentales para desenvolverse con autonomía en tareas cotidianas como la banca digital, la administración electrónica o el acceso a servicios sanitarios".

Apunta Redex que el "éxito del proyecto ha sido posible gracias a una metodología basada en la proximidad y el acompañamiento", de tal forma que el 96 por ciento de los alumnos se ha formado en modalidad presencial, un modelo "especialmente eficaz en colectivos con menor familiaridad tecnológica".

Redex ha tejido además una "extensa red de colaboración" con ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones, centros educativos y entidades sociales, "consolidando un ecosistema estable de apoyo a la transformación digital".

Por todo ello, las conclusiones de REDigitalEX confirman que "cerrar la brecha digital en el medio rural no consiste únicamente en desplegar infraestructuras, sino en acompañar a las personas en el aprendizaje y uso real de la tecnología", concluye.