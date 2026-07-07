El profesor de la UEx Ignacio Fernández Portero gana el National Teacher Prize España en la categoría de Universidad

El profesor del Departamento de Filología Inglesa de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura (UEx) Ignacio Fernández Portero ha sido distinguido con el National Teacher Prize España 2026 en la categoría Universidad.

Se trata de un reconocimiento nacional que premia la excelencia docente, la innovación educativa y el compromiso con la transformación de la educación.

El galardón reconoce una trayectoria centrada en la formación de futuros docentes desde una perspectiva innovadora, inclusiva y estrechamente vinculada a la realidad de las aulas.

La candidatura presentada se sustentó en dos proyectos educativos desarrollados durante este curso académico 2025/2026. En concreto, el proyecto Aula del Futuro, fruto de una colaboración de tres años entre el docente, a título particular, y el CEIP Castra Caecilia de Cáceres, y el proyecto de divulgación científica Neuroaventura Multilingüe.

El proyecto Aula del Futuro ha permitido que estudiantes de los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Primaria Bilingüe diseñen e implementen situaciones de aprendizaje reales, mediadas por inteligencia artificial generativa y basadas en metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos, la gamificación, el aprendizaje experiencial y el aprendizaje-servicio, entre otros.

El objetivo principal ha sido desarrollar en los futuros maestros de idiomas competencias docentes esenciales para el siglo XXI, entre ellas la competencia digital, la creatividad, la capacidad de tomar decisiones pedagógicas, el pensamiento crítico y el diseño de propuestas inclusivas y basadas en la evidencia científica, informa en nota de prensa la UEx.

En colaboración con el CEIP Castra Caecilia, el alumnado universitario diseñó actividades para que los niños y niñas de Educación Infantil y Primaria se enfrentaran a problemas cercanos y cotidianos, como la contaminación, la adquisición de hábitos saludables y los desastres naturales, especialmente los incendios forestales, una temática elegida tras los graves incendios que afectaron a Extremadura el verano pasado.

Por su parte, el proyecto Neuroaventura Multilingüe ha trasladado el conocimiento científico a la sociedad mediante talleres de divulgación dirigidos a alumnado de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato de diversos centros de la provincia de Cáceres. Su principal objetivo ha sido concienciar sobre las causas y consecuencias de la creciente falta de atención que afecta a las aulas y su repercusión en el aprendizaje y el rendimiento académico.

A través de un enfoque lúdico, multilingüe y basado en la neuroeducación, el proyecto ha ayudado al alumnado a comprender cómo funciona el cerebro cuando nos enfrentamos a un proceso de aprendizaje y, concretamente, la atención, qué factores la dificultan y qué estrategias pueden contribuir a mejorarla.

Este reconocimiento nacional pone en valor la capacidad de la Universidad de Extremadura para generar proyectos educativos innovadores, transferibles y con un impacto real en la sociedad, así como el talento y el compromiso de su profesorado con la mejora de la educación.