La producción de hormigón preparado crece un 12,2% en Extremadura en el primer trimestre de 2026

La producción de hormigón preparado ha crecido un 12,2 por ciento en Extremadura en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la producción nacional de hormigón preparado aumentó un 7 por ciento en el primer trimestre de 2026, hasta los 7,59 millones de metros cúbicos, y alcanzó el mayor volumen acumulado de los últimos 15 años, todo ello a pesar de que el trimestre estuvo marcado por uno de los episodios de lluvias más persistentes de las últimas décadas.

Según el último informe elaborado por la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), el sector encadena trece trimestres consecutivos de crecimiento y sitúa la producción acumulada de los últimos doce meses en 30,7 millones de metros cúbicos.