La producción de aceite de oliva en Extremadura alcanza las 78.100 toneladas

La producción de aceite de oliva en las 136 almazaras existentes en Extremadura durante la campaña 2025/2026, con la cosecha finalizada, ha alcanzado la cantidad de 78.169,71 toneladas, un 0,66 por ciento superior a la anterior.

Según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios, de la cantidad total, 67.243,62 toneladas corresponde a las 91 almazaras de la provincia de Badajoz y el resto, 10.926,09 toneladas, a las 45 ubicadas en la provincia de Cáceres.

Las existencias de aceite de oliva a comienzos de octubre en las almazaras de la región eran de 2.603,40 toneladas.

Con datos provisionales a 31 de mayo, las exportaciones de aceite de oliva extremeño durante la campaña se han cuantificado en 61.698,21 toneladas.