Los procedimientos concursales suben un 36,6% de enero a septiembre en Extremadura

Extremadura ha registrado 97 procedimientos concursales de enero a septiembre de este año, lo que supone un 36,62 por ciento más que en el mismo periodo de 2024.

Asimismo, de enero a septiembre de 2025 la región ha acumulado 265 disoluciones, lo que supone un 1,12 por ciento menos que en igual periodo de 2024, según los datos extraídos por Informa D&B.

Mientras, en el conjunto nacional España ha registrado hasta septiembre de 2025 un total de 6.339 procedimientos concursales, lo que supone un incremento del 1% respecto al mismo periodo del año pasado, y ha contabilizado 20.699 disoluciones, un 0,15% menos.

De acuerdo con el informe publicado este lunes, el incremento de los procedimientos concursales se debe a la subida del 28% en el número de procedimientos especiales para microempresas, que llegan a 1.288, el 20% del total.

Por su parte, los concursos iniciados desde enero, 4.859, se reducen un 3%, representando el 77% de todos los procedimientos acumulados, y los 192 planes de reestructuración, que suponen el 3%, han disminuido un 25% respecto al pasado año.