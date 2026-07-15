Los presupuestos de la UEx para 2026 superan los 219 millones de euros

El pleno del Consejo Social de la Universidad de Extremadura (UEx) ha aprobado este martes en Badajoz el presupuesto de la institución para el ejercicio 2026, que asciende a más de 219,82 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,85 por ciento respecto al año anterior.

Este aumento viene motivado principalmente por el incremento de los gastos de personal derivados de la adaptación a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), según un comunicado de la UEx.

Las previsiones económicas contemplan además una reducción del déficit histórico de 1,45 millones de euros.

Durante la sesión también se aprobaron las cuentas anuales de la Universidad de Extremadura correspondientes al ejercicio 2025, documento que recoge la gestión económica de la institución, el grado de ejecución presupuestaria y su situación financiera, lo que constituyen “el principal instrumento de rendición de cuentas y transparencia de la universidad”, ha destacado.

Estas cuentas reflejan, según ha indicado la UEx, “una mejora de la situación financiera, con una reducción del déficit acumulado en 3,5 millones de euros, gracias al incremento de la financiación procedente de la Junta de Extremadura y a una gestión eficiente de los recursos universitarios”.

El Consejo Social también ha aprobado, a propuesta del Consejo de Gobierno, la creación de la Academia Deportiva UEx, una entidad de actividad físico-deportiva destinada a promover, organizar y desarrollar actividades vinculadas a la Universidad de Extremadura.

Entre los objetivos de este nuevo proyecto se encuentran el fomento de hábitos de vida saludables, la formación integral del estudiantado, la tecnificación deportiva, la promoción del deporte universitario y el fortalecimiento de la colaboración con entidades públicas y privadas relacionadas con el ámbito deportivo.