El precio de la vivienda usada sube un 6,6% en enero respecto a hace un año

El precio de la vivienda de segunda mano en Extremadura ha subido un 0,5% en su variación mensual y un 6,6% interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en enero 1.309 euros el metro cuadrado, según los datos de Fotocasa.

De esta forma, con este último incremento mensual, el valor medio de una vivienda de 80 metros cuadrados se sitúa es 104.757 euros en enero, lo que supone una diferencia de 6.448 euros. Se trata del segundo incremento más alto detectado en este periodo del año en los últimos 18 años, si bien es el más bajo de las comunidades autónomas.

Por municipios, sube el valor interanual de la vivienda en Cáceres capital (13,8%), Navalmoral de la Mata (10,8%), Badajoz capital (10,3%), Mérida (9,6%), Almendralejo (7,6%), Plasencia (3,6%), Villanueva de la Serena (3,5%), Don Benito (1,6%) y Zafra (1,1%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en enero, la más cara es Badajoz con 1.843 euros/m2, seguida por Cáceres, con 1.716 euros/m2, Plasencia con 1.222 euros/m2, Mérida con 1.212 euros/m2, Don Benito con 1.080 euros/m2, Navalmoral de la Mata con 1.077 euros/m2, Zafra con 1.069 euros/m2, Almendralejo con 978 euros/m2 y Villanueva de la Serena con 900 euros/m2.