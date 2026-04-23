El precio medio del suelo urbano retrocede un 7,4% en Extremadura al cierre de 2025

El precio medio del suelo urbano ha retrocedido un 7,4 por ciento en Extremadura al cierre de 2025, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Así, a nivel nacional el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano ha cerrado el año 2025 en 171 euros, lo que supone un 2,6 por ciento menos que igual periodo del año anterior, pero un repunte del 1,9 por ciento respecto al trimestre previo.

En concreto, se han registrado retrocesos en País Vasco (-27,4%), Galicia (-23,6%), Cataluña (-13%), Castilla y León (-10,7%), Comunidad de Madrid (-7,4%), Extremadura (-7,4 por ciento) y Andalucía (-1,2 por ciento). En el lado contrario, los precios se han disparado en Aragón (+155,4%), La Rioja (+56,4%) y Cantabria (+23 por ciento), según los datos del ministerio.

A pesar de ello, en valores absolutos, los precios medios más altos por metro cuadrado en el cuarto trimestre se han acumulado en Islas Baleares (387,7 euros), Comunidad de Madrid (310,6 euros) y Canarias (247,4 euros).

En los municipios de más de 50.000 habitantes, el precio medio por metro cuadrado ha aumentado un 3,6 por ciento, hasta situarse en 302,5 euros.