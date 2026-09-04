El precio de compartir casa sube un 3,4% en un año en Extremadura, con un coste medio mensual de 260 euros

El precio de una habitación en Extremadura cuesta de media 260 euros al mes, lo que supone un 3,4 por ciento más que hace un año (2025), según el estudio a mitad año de 'Viviendas compartidas en España en 2026' basado en los precios de la vivienda en alquiler del mes de julio del Índice Inmobiliario Fotocasa.

A su vez, a nivel nacional los precios medios de las habitaciones en apenas un año han subido un 3,5 por ciento, pasando de los 318 euros/mes en julio de 2025 a los 329 euros/mes de julio de 2026.

El orden de las 13 comunidades autónomas que se han visto afectadas por el incremento del alquiler de las habitaciones en 2026 es: Baleares (11,5%), Cantabria (11,3%), Aragón (9,3%), Canarias (8,5%), Región de Murcia (7,5%), Castilla-La Mancha (6,2%), Asturias (4,1%), Castilla y León (3,5%), Extremadura (3,4%), Madrid (3,4%), Navarra (2,5%), Comunitat Valenciana (2,3%) y Galicia (1,8%). Por otro lado, en cuatro comunidades el precio interanual desciende y son: Cataluña (-1,1%), La Rioja (-1,3%), País Vasco (-1,6%) y Andalucía (-2,8%).

En cuanto a los precios, son cuatro las comunidades con un precio por encima de los 500 euros al mes en julio de 2026 y son: Baleares con 622 euros/mes, Cataluña con 611 euros/mes, Madrid con 605 euros/mes y País Vasco con 574 euros/mes.

Mientras, las Comunidades con precios inferiores son: Navarra con 479 euros/mes, Canarias con 468 euros/mes, Comunitat Valenciana con 440 euros/mes, Cantabria con 407 euros/mes, Aragón con 393 euros/mes, Andalucía con 373 euros/mes, Galicia con 341 euros/mes, Región de Murcia con 337 euros/mes, Asturias con 336 euros/mes, La Rioja con 333 euros/mes, Castilla y León con 329 euros/mes, Castilla-La Mancha con 307 euros/mes y Extremadura con 260 euros/mes.