Portugal absorbe el 23% de exportaciones extremeñas siendo nuestro principal socio comercial

Portugal se consolida como el principal socio comercial de Extremadura al absorber ya el 23 por ciento de las exportaciones de la comunidad autónoma, que en 2025 alcanzaron un valor de casi 940 millones de euros.

Las cifras han sido aportadas este jueves por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital del Gobierno regional, Guillermo Santamaría, durante el II Congreso Transfronterizo Hispano-Luso TRIURBIR, celebrado en Cáceres.

El responsable autonómico ha defendido que la cooperación entre ambos territorios constituye una herramienta estratégica para impulsar crecimiento económico, innovación, internacionalización empresarial y creación de empleo.

También ha asegurado que la relación entre Extremadura y Portugal "ya no es una aspiración, sino una realidad económica de enorme importancia".

Santamaría ha subrayado que 551 empresas extremeñas exportan actualmente al país vecino y ha recordado que cerca de 2.800 trabajadores portugueses desarrollan su actividad laboral en Extremadura, mientras que la inversión directa procedente de Portugal supera los 121 millones de euros acumulados durante las tres últimas décadas.

El consejero ha defendido que La Raya debe entenderse como "una oportunidad" para conectar mercados, sumar capacidades y construir una eurorregión más competitiva, innovadora y cohesionada, en la que administraciones, empresas e instituciones colaboren para generar actividad económica.

Durante su intervención ha recordado que uno de los ejes estratégicos del Gobierno regional de la popular María Guardiola pasa por “reforzar” precisamente esa cooperación con Portugal; una línea que, según ha señalado, ya figuraba entre las prioridades de la actual legislatura.

Entre las iniciativas puestas en marcha ha destacado el PAE Transfronterizo, una red de asesoramiento destinada a facilitar la implantación de empresas a ambos lados de la frontera, así como proyectos europeos como EFES Impact, centrado en el emprendimiento social, y RESOTEX, orientado a impulsar la economía circular y la innovación en el sector textil.

Además, ha avanzado la creación del futuro Foro Empresarial Transfronterizo EUROACE, previsto para 2026, y ha defendido el papel del Observatorio de Cooperación Transfronteriza EUROACE como herramienta para compartir información y orientar las políticas públicas con datos comunes.

Santamaría también ha enmarcado la colaboración con Portugal dentro de la estrategia de internacionalización del Ejecutivo extremeño para captar inversiones industriales, energéticas y tecnológicas, recordando que Extremadura es la comunidad autónoma con mayor potencia fotovoltaica instalada y produce seis veces más energía renovable de la que consume.

El consejero ha señalado igualmente que la región dispone de suelo industrial, costes competitivos y mecanismos como PREMIA para agilizar la implantación de proyectos estratégicos, con el objetivo de convertir a Extremadura en una plataforma para invertir, producir, innovar y exportar.