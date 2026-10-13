MOVILIZACIÓN

La Plataforma Salvemos Miajadas celebrará el 18 de octubre una marcha hasta los terrenos de la planta de biometano

La marcha partirá a las 10,00 horas desde la Plaza de España de Miajadas y recorrerá 11 kilómetros a pie hasta llegar a los terrenos en los que se proyecta construir esta planta y volver.

Redacción

Extremadura |

La Plataforma Salvemos Miajadas celebrará el 18 de octubre una marcha hasta los terrenos de la planta de biometano
La Plataforma Salvemos Miajadas celebrará el 18 de octubre una marcha hasta los terrenos de la planta de biometano | Salvemos Miajadas

La Plataforma Ciudadana Salvemos Miajadas celebrará el próximo domingo, 18 de octubre, una marcha hasta los futuros terrenos de la planta de biometano en la localidad, para mostrar su oposición al proyecto.

Así, la marcha partirá a las 10,00 horas desde la Plaza de España de Miajadas y recorrerá 11 kilómetros a pie hasta llegar a los terrenos en los que se proyecta construir esta planta y volver.

Se trata de una ruta lineal, de dificultad baja, con la que esta plataforma ciudadana quiere mostrar su rechazo a este proyecto de planta de biometano, según señala en nota de prensa.

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