El Plan Infoex intervenía en 31 incendios forestales durante la última semana, que han quemado 243 hectáreas

El Plan Infoex ha intervenido en 44 incidentes que se han producido en Extremadura durante la pasada semana de época de peligro alto, de los que 31 han sido incendios forestales.

De estos incendios forestales, con una superficie aproximada de unas 243 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales, 18 se han producido en la provincia de Badajoz y 13 en la provincia de Cáceres.

Así, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa que aunque no se ha producido ningún gran incendio, se ha declarado el Nivel 1 en siete incendios, cinco de ellos en la provincia de Badajoz y dos en la provincia de Cáceres, la mayoría de ellos por afección a viviendas aisladas.

Entre ellos, el ocurrido en Castuera este pasado domingo, que ha quemado una superficie aproximada de 149 hectáreas, ha sido el de mayor relevancia de la semana.

CALOR INTENSO DURANTE LA SEMANA

En cuanto a la predicción meteorológica, la atmósfera continúa evolucionando hacia un patrón dominado por las altas presiones; durante los próximos días continuará reforzándose el dominio anticiclónico sobre la Península Ibérica, consolidándose una situación estable y seca.

Esta configuración favorecerá un ascenso progresivo de las temperaturas, especialmente a partir destaca lunes, con alta probabilidad de un episodio de calor intenso durante esta semana.

Ante esta situación, la probabilidad de ignición "continuará siendo elevada debido a la pérdida de humedad en los combustibles finos durante las horas centrales del día", aunque, la ausencia de viento significativo limita el potencial de propagación de los incendios.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.