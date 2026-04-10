Pescueza se prepara para celebrar este fin de semana El Festivalino con conciertos y plantaciones

La localidad cacereña de Pescueza celebra la décimo novena edición del Festivalino los días 10, 11 y 12 de abril con música, cultura y actividades para toda la familia. Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada programación que combina conciertos, actividades tradicionales, talleres y propuestas familiares en un entorno único.

Además de su carácter festivo, el Festivalino se reafirma como un importante altavoz para reivindicar el valor de las zonas rurales y la vida en los pueblos, poniendo en el centro la cultura, la sostenibilidad y la convivencia como herramientas para dinamizar el medio rural.

El festival dará comienzo el viernes 10 de abril a las 19,30 horas con el acto inaugural en la Plaza del Álamo, seguido de un pasacalles temático titulado 'Fantasía de la Tierra'. La jornada culminará con conciertos en la Plaza Mayor, a partir de las 22,00 horas, con la participación de Acetre, Lapasangre y Discoplay.

El sábado, 11 de abril, estará especialmente dedicado a la participación y la cultura popular. Desde las 12,00 horas, la Plaza Mayor acogerá talleres artesanales, actividades tradicionales y propuestas educativas como reciclaje, caricaturas y juegos populares. También habrá talleres infantiles en la Plazuela del Postigo y actividades familiares durante la tarde.

Uno de los momentos más destacados de la jornada será la actuación de El Gato con Jotas, que tendrá lugar a las 14,00 horas en la Plaza Mayor, "una cita muy esperada que promete llenar de energía y tradición el corazón del festival", informa la organización.

La música continuará durante toda la jornada con actuaciones repartidas a lo largo del día y conciertos nocturnos en la Plaza Mayor, con grupos como Wistimber, La Cabra Mecánica y La Liga.

Y el domingo, 12 de abril, pondrá el broche final al Festivalino con una jornada que combina compromiso ambiental y música. A las 11,30 horas tendrá lugar una plantación de árboles en la dehesa, seguida de sesiones musicales y actuaciones en la Plaza Mayor desde el mediodía, con artistas como Serko, Efecto Pasillo y Zahara, que serán los padrinos de esta nueva edición.

El Festivalino de Pescueza se caracteriza por su apuesta por la sostenibilidad, la convivencia intergeneracional y la promoción del entorno rural a través de la cultura. Se trata de un evento que, año tras año, atrae a un público diverso y refuerza la identidad y el dinamismo del municipio a través de este certamen que une música, tradición y naturaleza.