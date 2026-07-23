PAGO A PROVEEDORES

El periodo medio de pago a proveedores en mayo en Extremadura se sitúa en 23,46 días, por debajo del límite legal

En conjunto, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) correspondiente al mes de mayo de 2026 se ha situado en 24,17 días, lo que supone un aumento de 1,58 días respecto al mes anterior.

Redacción

Extremadura |

Moneda de un euro
Moneda de un euro | Agencia EFE

El periodo medio de pago a proveedores en mayo en Extremadura se ha situado en 23,46 días, por debajo del límite legal establecido de 30 días, según ha confirmado este miércoles el Ministerio de Hacienda Por contra, las comunidades autónomas de Baleares, Castilla y León y Comunidad Valenciana han registrado en mayo periodos medios de pago a proveedores superiores a este límite legal.

En conjunto, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) correspondiente al mes de mayo de 2026 se ha situado en 24,17 días, lo que supone un aumento de 1,58 días respecto al mes anterior. Pese a este incremento, el periodo medio de pago se mantiene, como en meses anteriores, por debajo de los 30 días establecidos en la normativa.

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