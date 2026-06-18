La periodista Miriam Bañón recibe este jueves el I Premio Nacional de Periodismo de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana

La periodista Miriam Bañón ha sido galardonada con el I Premio Nacional de Periodismo de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana por su trabajo de difusión de este itinerario enoturístico en el programa “Tierra de Vinos” de Onda Cero Extremadura.

Este galardón ha nacido con el objetivo reconocer la labor de profesionales del periodismo y de la comunicación que, a través de sus trabajos, contribuyen a generar conocimiento y visibilidad de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana, un destino enoturístico enmarcado en el territorio de la Denominación de Origen (DO) Ribera del Guadiana y DO Cava que forma parte del Club de Productos Rutas del Vino de España.

“Tierra de Vinos” es un espacio radiofónico dedicado a descubrir la cultura del vino en la región, un formato que busca acercar el vino y el turismo vinculado al mismo mostrando este producto como parte de la identidad, la economía y la cultura de la tierra.

El jurado de esta primera edición ha valorado el trabajo presentado por Miriam Moreno Bañón, una pieza radiofónica en la que se adentra en la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana a través del espacio “Tierra de Vinos” de Onda Cero Extremadura para descubrir un destino que es una “suma de esfuerzos” y que permite descubrir Extremadura y posicionar sus vinos y caldos al tiempo que se disfruta y se vive una auténtica experiencia.

Este premio ha querido reconocer la calidad periodística y rigor informativo de la propuesta presentada, su capacidad para difundir, fomentar, visibilizar y poner en valor la Ruta, el uso contrastado de las fuentes y la capacidad de proyección turística, cultural y social del itinerario enoturístico.

La gala de entrega del I Premio Nacional de Periodismo de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana tendrá lugar este jueves, 18 de junio, a las 12:00 horas en el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo.

Más de cuarenta establecimientos conforman la Ruta, un destino que ofrece alojamientos de descanso, restaurantes para disfrutar de la gastronomía, museos, bodegas, empresas de ocio temático, tiendas gourmet y oficinas de turismo para planificar el destino para vivir el vino y descubrir una Extremadura diferente y auténtica.

Esta acción de promoción y difusión de la Ruta forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Tierra de Barros-Enoturismo, para lo que cuentan con fondos de la Unión Europea a través de la Diputación de Badajoz.