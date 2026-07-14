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La periodista María José Lama pregonará la Feria Internacional Ganadera y 573ª Tradicional de San Miguel de Zafra

La cita se celebrará del 1 al 6 de octubre.

Redacción

Extremadura |

La periodista María José Lama pregonará la Feria Internacional Ganadera y 573ª Tradicional de San Miguel de Zafra
La periodista María José Lama pregonará la Feria Internacional Ganadera y 573ª Tradicional de San Miguel de Zafra | Ayto. Zafra

La periodista María José Lama Rastrollo será la pregonera de la Feria Internacional Ganadera y 573ª Tradicional de San Miguel de Zafra (Badajoz), que se celebrará del 1 al 6 de octubre.

Durante el anuncio este lunes, el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha valorado el "profundo conocimiento" de Lama del certamen, así como su "estrecha vinculación" con el evento, no sólo desde el punto de vista profesional, sino también como presentadora de multitud de pregones y otras actividades de la FIG a lo largo de los últimos años.

A su vez, María José Lama, agradecida por tal "honor", reconoce que asume "el privilegio con humildad, emoción y un profundo sentimiento de responsabilidad", indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Zafra.

La pregonera ha reconocido, también, que se enamoró de la FIG cuando comenzó a conocerla desde dentro, profesionalmente, y descubrió "el inmenso poder y potencial económico, comercial y ganadero", que según ha apuntado "hay que seguir promocionando y difundiendo, en esta ocasión, a través del pregón".

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