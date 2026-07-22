Los participantes en el curso de Arqueología celebrado en Regina concluyen su formación tras tres semanas de excavación

La directora general de Patrimonio Cultural y Documental, Adela Montaña Rueda Márquez de la Plata, ha clausurado este martes el Curso de Arqueología 2026 en el yacimiento de Regina Turdulorum, en el que han participado doce alumnos voluntarios junto a un equipo de técnicos, auxiliares y monitores.

La clausura, que ha tenido lugar en la propia área de excavación, ha incluido una visita a las zonas de intervención en el Mercado o Macellum y en las Termas Públicas, principales focos de actuación de esta edición, donde se han aplicado las técnicas del Método Harris y se ha llevado a cabo la limpieza, clasificación y estudio de los materiales recuperados.

El curso, de tres semanas de duración e impulsado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental y coordinado por técnicos de la Sección de Arqueología de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, ha combinado un marco práctico en el yacimiento con un programa teórico de charlas especializadas y un eje social y participativo abierto a la ciudadanía.

En este último bloque, se han desarrollado actividades como la experiencia inmersiva y teatralizada 'El Misterio de Regina', unas Jornadas de Puertas Abiertas para mostrar al público cómo se desarrolla una intervención arqueológica; la charla divulgativa '¿Cómo y dónde picar en una excavación?' y acciones solidarias en beneficio de Cruz Roja Juventud.

Además, los participantes han completado su formación con visitas culturales al casco histórico de Llerena, al monumento natural de Mina Jayona, a la ermita de la Virgen del Ara en Fuente del Arco y la Alcazaba de Reina, reforzando así el vínculo entre patrimonio, territorio y comunidad local.

OBJETIVOS Y PROYECCIÓN DEL YACIMIENTO

Durante la clausura, la directora general ha subrayado el doble objetivo del curso: por un lado, complementar la formación académica de futuros arqueólogos y técnicos de Patrimonio con horas de práctica real en un yacimiento de referencia para la romanización de la Península Ibérica; y, por otro, contribuir a la revitalización y difusión de Regina Turdulorum como recurso patrimonial y motor de desarrollo para la comarca.

El curso, recuperado en 2025 después de varios años sin celebrarse, cuenta con la colaboración de la asociación cultural 'Lotopía', integrada por técnicos del entorno de Llerena formados en ediciones anteriores, y del Ayuntamiento de Casas de Reina, que ha facilitado alojamiento, espacios comunes y medios materiales para el desarrollo de la actividad.

Con esta clausura, la Junta de Extremadura reafirma su apuesta por la arqueología como herramienta de conocimiento, educación y dinamización económica, y por la consolidación de Regina Turdulorum como un referente en la divulgación del patrimonio romano en Extremadura.