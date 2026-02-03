El paro subía en Extremadura en 1.940 personas en el mes de enero respecto a diciembre, hasta un tota de 66.310 desempleados. En tasa interanual el descenso es de 6.591 parados menos que en enero del 2025. Por provincias, se incrementaba el desempleo en 1.166 personas en la provincia de Badajoz, hasta los 43.203 y se contabilizaban 774 parados más en la provincia cacereña hasta los 23.107.

Por sectores, se incrementaba en Agricultura, 192 parados más, en Servicios, 1.653 desempleados más en enero respecto a diciembre, y en el colectivo sin empleo anterior en 163. Mientras bajaba en 42 personas el paro industrial y en 26 en el sector de la construcción.

El número de contratos rubricados el mes pasado fue de 26.656, de ellos 19.531 temporales y 6.234 indefinidos.