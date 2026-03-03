PARO

El paro subía en Extremadura en 164 personas en febrero respecto a enero, hasta un total de 66.474 desempleados

En tasa interanual hay 6.676 parados menos que hace un año.

Redacción

Extremadura |

Interior de una oficina de empleo
Interior de una oficina de empleo | Agencia EFE

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Extremadura ha subido en 164 personas en febrero sobre enero (+0,25 por ciento), y ha bajado en 6.676 desempleados en tasa interanual (-9,13 por ciento), hasta los 66.474 parados en total.

Por provincias, el desempleo ha bajado en 4.413 personas (-9,24 por ciento) en la de Badajoz en tasa interanual, hasta los 43.363 parados totales; y ha descendido en 2.263 personas en la de Cáceres (-8,92 por ciento) respecto a febrero de 2025, hasta los 23.111 parados en total.

Mientras, respecto a enero, este pasado mes de febrero el paro ha aumentado en 160 personas (+0,37 por ciento) en la provincia pacense, y ha subido en 4 personas en la cacereña (+0,02 por ciento), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Respecto a las cotizaciones. El mercado laboral extremeño perdió 775 afiliados en febrero, lo que situó en total de cotizantes en 409.843

