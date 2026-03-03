SUCESOS

Una mujer y un hombre heridos en un accidente de tráfico en la Rotonda del Puente Real de Badajoz

Ambos fueron trasladados al Hospital Clideba de la capital pacense.

Redacción

Extremadura |

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la colisión entre una moto y un coche en la rotonda de Puente Real, en Badajoz, ha informado el 112 de Extremadura este martes.

Emergencias ha especificado a través de su perfil de X que el herido grave es un hombre de 54 años, mientras que una mujer de 51 ha resultado herida leve. Ambos han sido trasladados al Hospital Clideba de la capital pacense.

En las labores de auxilio han participado una Unidad Medicalizada de Emergencias 112, una ambulancia de Soporte Vital Básico y agentes de la Policía Local de Badajoz.

