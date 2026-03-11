VIVIENDA

Pagar la hipoteca es un 39% más barato que el alquiler en Badajoz, y el 32% en Cáceres

Según los datos del portal inmobiliario Idealista.

Redacción

Extremadura |

La revolución de la vivienda
Pagar la cuota hipotecaria es un 39 por ciento más barato que hacer frente al alquiler en la ciudad de Badajoz, y un 32 por ciento en la de Cáceres, según los datos del portal inmobiliario Idealista.

Así, de acuerdo a estos datos, la compra de una vivienda de dos dormitorios en la ciudad de Badajoz supone un pago hipotecario mensual de 410 euros de media, mientras que el alquiler de una vivienda similar se sitúa en 668 euros.

En el caso de la ciudad de Cáceres, la hipoteca de una vivienda de dos dormitorios supone un gasto de 437 euros, mientras que el alquiler son 647 euros.

