CALOR

El Otoño se inicia con aviso amarillo por calor en las Vegas del Guadiana, Villuercas y Montánchez y el norte de Cáceres

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará los avisos entre las 13,00 y las 19,00 horas, por temperaturas máximas que podrían superar los 38 grados.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo de un termómetro
Imagen de archivo de un termómetro | Archivo

Las altas temperaturas que se esperan en Extremadura para este miércoles, primer día del otoño, pondrán aviso amarillo a las zonas de las Vegas del Guadiana, Villuercas y Montánchez y el Norte de Cáceres.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará los avisos entre las 13,00 y las 19,00 horas, por temperaturas máximas que podrían superar los 38 grados en las Vegas del Guadiana, principalmente en el entorno de Badajoz.

Asimismo, se espera que el mercurio alcance los 36 grados en las zonas montañosas de Cáceres, con mayor probabilidad en puntos de menor altitud.

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