La Orquesta de Extremadura refuerza su presencia en Cáceres para impulsar la Capitalidad Cultural Europea en 2031

La Orquesta de Extremadura (OEX) inicia esta semana en Cáceres su nueva temporada de conciertos, con un abono de ocho citas que se desarrollarán entre octubre de 2026 y mayo de 2027 en el Palacio de Congresos, y que refuerzan la vinculación de la formación con la ciudad y con su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

La programación reúne propuestas que combinan repertorio sinfónico, música vocal, nuevas producciones y colaboraciones con artistas y formaciones invitadas, configurando una programación estable que mantendrá la presencia de la OEx en Cáceres durante ocho meses.

Aparte de los ocho conciertos de abono se han programado otros dos especiales y uno de carácter didáctico para atraer a público joven y consolidar la presencia de los cacereños en las actuaciones de la orquesta extremeña. Este último se celebrará el 27 de febrero también en el Palacio de Congresos.

La presentación de la temporada ha contado con la participación del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el consejero de Cultura, Laureano León; la directora gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura, Hae-Won; y el concejal de Cultura, Jorge Suárez.

Los dos conciertos especiales en la capital cacereña serán el II Encuentro 2026 de la Orquesta Joven de Extremadura -que se celebrará el 6 de noviembre en el Palacio de Congresos con la participación de jóvenes músicos de España y Portugal, y un programa íntegramente dedicado a Beethoven-, y el Concierto de Navidad 2026 de Afinando, previsto para el 20 de diciembre, con la participación de todas las agrupaciones del proyecto socioeducativo.

En este último participarán la Orquesta Benjamín, Orquesta Infantil, Coro Infantil, Coro Juvenil y Banda y Orquesta Juvenil. Ambos encuentros reflejan el compromiso de la OEx con la formación, el talento joven, la creación de nuevos públicos y la difusión de la cultura en Cáceres y en toda Extremadura, según ha dicho en la presentación de la temporada el consejero de Cultura, Laureano León.

Por su parte, el alcalde cacereño ha explicado que la programación se suma al compromiso de la Orquesta y de la Fundación Orquesta de Extremadura con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031. El Patronato de la Fundación respaldó por unanimidad el proyecto y expresó su disposición a participar en el camino de la ciudad hacia la capitalidad europea.

El alcalde ha incidido asimismo en que la candidatura de Cáceres ya es finalista y ha puesto en valor la colaboración de instituciones culturales como la OEX en este proceso: "Ya somos finalistas, y como ciudad ya hemos ganado mucho, muchísimo. Pero de la mano de entidades como la Orquesta de Extremadura estoy seguro de que vamos a seguir creciendo aún más".

La continuidad de la OEx en Cáceres, con los ocho conciertos de este abono distribuidos durante ocho meses, contribuye a este propósito mediante una actividad cultural estable, abierta a distintos públicos y vinculada a la vida de la ciudad.

CONCIERTOS DE TEMPORADA

La directora gerente de la OEx, Hae-Won, ha desgranado la programación de esta temporada que comienza el viernes 2 de octubre, a las 20,00 horas, con 'En torno al fuego'. Roberto Forés Veses, director titular y artístico de la OEx, dirigirá un programa que contará con la cantaora extremeña Esther Merino como solista invitada.

'Poema de cuento de hadas', de Sofía Gubaidúlina, abrirá el concierto. A continuación, Esther Merino interpretará, debutando con la OEX, 'El amor brujo', de Manuel de Falla, para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del compositor. La versión de 1947 de Petrushka, de Ígor Stravinski, completará esta primera cita, construida en torno a historias de hechizos, rituales y personajes fantásticos.

La OEx volverá a Cáceres el 20 de noviembre con 'Luz, cámara ¡Orquesta!', una nueva producción de Emilio Aragón. El músico y creador vuelve a confiar en la OEX después de la colaboración desarrollada en 2025 para presentar un nuevo espectáculo sinfónico.

El 18 de diciembre llegará el 'OEXpecial de Navidad' en el que Roberto Forés dirigirá a la Orquesta y al Coro de Cámara de Extremadura en 'La infancia de Cristo', de Héctor Berlioz. Este oratorio, compuesto a partir de distintos episodios relacionados con la infancia de Jesús y la huida a Egipto, será la última cita de 2026 incluida en este abono.

La actividad se retomará el 5 de febrero de 2027 con 'Pasión y danza'. Los integrantes del Cuarteto Quiroga dirigirán a la OEX desde sus respectivos atriles en un recorrido por tres sinfonías: la Sinfonía n.º 1, de Mozart; la Sinfonía n.º 49, 'La pasión', de Joseph Haydn, y la Sinfonía n.º 7, de Beethoven. Será la primera participación del cuarteto en el ciclo de conciertos de la Orquesta de Extremadura.

El siguiente concierto, en marzo, será 'El eco de sus pasos', dirigido por Gergely Madaras, otro de los directores que debutan con la OEX esta temporada. El programa relacionará las Variaciones y fuga sobre un tema de Beethoven, de Max Reger, con música sinfónica de Beethoven.

El 2 de abril, la orquesta regresará al Palacio de Congresos de Cáceres con 'La deuda con la memoria'. El director francés Pierre Dumoussaud debutará con la OEX en un programa integrado por la suite Pelléas et Mélisande, de Gabriel Fauré; Le tombeau de Couperin, de Ravel, y la Sinfonía n.º 1, de Louise Farrenc.

Tres semanas después, el 23 de abril, 'Furriones y la Orquesta de Extremadura' presentarán en Cáceres una nueva colaboración bajo la dirección de Raúl Miguel Rodríguez. El espectáculo reunirá grandes éxitos del grupo con arreglos sinfónicos de Salvador Rojo y Miguel Sánchez Cuevas 'Tron'. La propuesta llega a la ciudad después de la acogida durante la temporada anterior.

El abono culminará el 21 de mayo con 'La generación musical del 27', bajo la dirección de Josep Gil Gil. El concierto recuperará la música de autores vinculados a aquella generación e incluirá, entre otras piezas, obras de Rogelio Villar, cuya música ha sido registrada recientemente en disco por la Orquesta de Extremadura.

Con este recorrido, la Orquesta de Extremadura mantendrá su presencia en Cáceres a través de un abono que combina el repertorio sinfónico, la música vocal, nuevas producciones y colaboraciones con artistas y formaciones invitadas.

ABONOS Y ENTRADAS

Cabe recordar que el abono de la temporada 2026-2027 en Cáceres incluye ocho conciertos programados entre el 2 de octubre de 2026 y el 21 de mayo de 2027 en el Palacio de Congresos de Cáceres.

Puede adquirirse a través de la taquilla digital de la Orquesta de Extremadura desde 120 euros, con descuentos para determinados colectivos como pensionistas, desempleados o estudiantes de universidades y conservatorios.

Hay que tener en cuenta que estos descuentos solo están vigentes antes de la celebración del primer concierto; después el precio del abono se recalcula en base a los conciertos que quedan por celebrarse, pero los descuentos desaparecen. También están ya disponibles las entradas individuales para los conciertos.