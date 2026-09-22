La Orquesta de Extremadura participa en la celebración del 750 aniversario de la Catedral de Badajoz con un concierto único

La Orquesta de Extremadura apoya y participa en la celebración conmemorativa del 750 aniversario de la consagración de la Catedral de San Juan Bautista de Badajoz con un concierto único dirigido por la violinista Lina Tur Bonet que forma parte de las actividades impulsadas por la Archidiócesis de Mérida-Badajoz con motivo de la histórica efeméride.

La actuación tendrá lugar el viernes, 25 de septiembre, a las 20:00 horas en la Catedral de Badajoz, con entrada libre hasta completar aforo. Para esta ocasión, la Orquesta de Extremadura presenta un programa integrado por obras de Marc-Antoine Charpentier, Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel, autores fundamentales del Barroco europeo, en una propuesta concebida para el carácter conmemorativo del acto y el espacio que lo acoge.

La dirección musical correrá a cargo de Lina Tur Bonet, violinista y directora con una destacada trayectoria internacional especializada en interpretación históricamente informada. Habitual de auditorios, festivales y orquestas de Europa y América, es profesora de violín y viola barrocos en la Escuela Superior de Música Franz Liszt de Weimar y concertino de Le Concert des Nations.

El concierto se abrirá con el preludio del Te Deum, H.146, de Charpentier, composición escrita a finales del siglo XVII para ceremonias solemnes y celebraciones religiosas. Su introducción instrumental es conocida internacionalmente por haber sido adoptada como sintonía de Eurovisión.

A continuación, sonarán la Suite orquestal n.º 1 en do mayor, BWV 1066, de Bach, una de las cuatro suites orquestales conservadas del compositor alemán. La obra reúne una sucesión de danzas inspiradas en modelos franceses, una de las principales influencias presentes en la música instrumental europea de la época. Y también de Bach, la Suite orquestal n.º 2 según BWV 1067, con violín solo, adaptación que sitúa a Lina Tur Bonet al frente de la interpretación desde el instrumento solista.

El programa concluirá con la Suite n.º 1 de Música acuática, HWV 348, de Händel, perteneciente al conjunto de piezas compuestas para una celebración fluvial organizada en el río Támesis para el rey Jorge I de Gran Bretaña en 1717.

La participación de la Orquesta de Extremadura se integra de esta manera en el programa de actividades organizado por la Archidiócesis de Mérida-Badajoz para conmemorar el 750 aniversario de la consagración de la Catedral de Badajoz, una celebración que se desarrollará hasta septiembre de 2027 y que incluye iniciativas de carácter cultural, patrimonial y religioso.