La Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto homenaje este jueves, 26 de noviembre, para conmemorar los 140 años del Teatro López de Ayala de Badajoz.

El programa de este concierto, titulado '140 años sonando a Historia', estará conformado por 'El barbero de Sevilla', de Gioachino Rossini; la 'Pequeña suite española opus 7' de Enrique Fernández Arbós y la 'Sinfonía en re menor' de Juan Crisóstomo de Arriaga,

Un concierto que comenzará a las 20,00 horas del jueves en el propio Teatro López de Ayala, y en el que la orquesta contará como director invitado para este concierto con David Fernández Caravaca.

Además de Fernández Caravaca, la presentación de este concierto este lunes en Badajoz ha contado con secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto; el gerente de la Orquesta de Extremadura, Diego Dueñas, y la directora del Teatro López de Ayala, Paloma Morcillo.

En su intervención, el secretario general de Cultura ha valorado la labor que el Teatro López de Ayala ha ejercido en la ciudad desde su construcción en 1886, tiempo en el que "ha sido testigo del devenir y la evolución de la sociedad pacense".

Gil Soto también ha destacado el papel desarrollado tanto por directores de esta institución como por trabajadores, y ha resaltado cómo el Teatro López de Ayala ha sido "faro de la cultura de la ciudad", aglutinando todas las expresiones culturales, desde el teatro hasta la música o la danza, pasando por los carnavales, cuya final del concurso también se celebra sobre las tablas del López de Ayala.

Igualmente, Gil Soto ha deseado que el Teatro López de Ayala continúe con esta labor ejercida durante casi siglo y medio, además de felicitar a los pacenses por la enorme fortuna de contar con una institución como el López de Ayala, capaz de aglutinar no sólo a las instituciones sino a toda la sociedad, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.