Una operación desarrollada en Badajoz se salda con cuatro detenidos y más de 40 kilos de droga intervenidos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Badajoz una organización criminal presuntamente dedicada a la introducción y distribución de cocaína y hachís en distintos puntos de venta de la provincia en el marco de la operación denominada 'Jeque', que ha culminado con la detención de cuatro personas, entre tres varones de 41, 32 y 29 años y una mujer de 19.

Al respecto, se ha decretado el ingreso en prisión del considerado responsable del grupo, mientras que las otras tres personas han quedado en libertad.

El Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz ha desarrollado durante varios meses la investigación, en la que las gestiones practicadas permitieron identificar a los integrantes del grupo y el procedimiento empleado para abastecerse de sustancias estupefacientes.

Así, los investigados utilizaban dos turismos para desplazarse a Madrid y al sur del país, de manera tal que uno, de gran cilindrada y puesto a nombre de una tercera persona, transportaba la droga; y el otro realizaba funciones de "lanzadera" para detectar la posible presencia policial. Una vez en Badajoz, las sustancias eran ocultadas en un inmueble situado en una barriada periférica.

Los agentes detectaron el 18 de septiembre el desplazamiento a Madrid del vehículo utilizado para el transporte y, a su regreso, establecieron un dispositivo de vigilancia y observaron que su conductor adoptaba medidas de seguridad.

Los indicios reunidos permitieron interceptar el turismo y detener a sus dos ocupantes, según indica en nota de prensa la Policía Nacional, que ha detallado que en su interior se localizaron tres paquetes con 3.295 gramos de cocaína. Paralelamente, fueron detenidos los restantes miembros del grupo.

Con la autorización del Tribunal de Instancia de Badajoz, Sección de Instrucción en funciones de guardia, se registró el inmueble utilizado para ocultar la droga. Los agentes intervinieron 37.210 gramos brutos de hachís, una báscula de precisión y otros efectos y en el conjunto de la operación han sido intervenidos también tres turismos.

A los cuatro detenidos se les atribuyen, presuntamente, delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Tras ser puestos a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión del considerado responsable del grupo, mientras que las otras tres personas quedaron en libertad. La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana ha colaborado en el apoyo y traslado de los detenidos.