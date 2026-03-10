Ocho trabajos de investigación optan a los premios de las Jornadas de Historia Militar de Extremadura

Las IV Jornadas de Historia Militar de Extremadura se celebrarán del 12 al 14 de marzo en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País (RSEEAP) de Badajoz y concederán dos premios, el Alfonso IX al mejor trabajo de investigación, dotado de 1.000 euros y un busto de dicho monarca realizado por el escultor Estanislao García, y otro a la mejor ponencia presentada por autor menor de 30 años, patrocinado por Fundación CB y que incluye 500 euros y la citada estatuilla.

En esta ocasión, las jornadas han recibido un total de 16 ponencias, dos de ellas fuera de concurso y que no optan a premio al estar presentadas por miembros de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX que organiza las jornadas, con la colaboración de la Fundación CB, la RSEEAP, la Brigada Extremadura XI y la Diputación y el Ayuntamiento de Badajoz.

Entre las ponencias recibidas, que serán publicadas, una comisión técnica ha seleccionado los ochos trabajos que se expondrán en esta jornada y que optan a los citados premios, todos ellos inéditos en torno a la historia militar de la región o personajes destacados y presentados tanto por historiadores, como por profesores universitarios o aficionados a la historia.

La diputada provincial Paqui Silva, y el presidente de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, Julián García, acompañados de Francisco del Viejo, teniente coronel de la Brigada Extremadura XI, han presentado estas IV Jornadas, que serán inauguradas el jueves 12 por el general Álvaro Díaz Fernández y continuarán con una conferencia inaugural del catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura, Francisco García Fitz, titulada 'Badajoz 1169: una encrucijada política y militar en el occidente ibérico'.

A continuación, Álvaro Vázquez presentará la ponencia 'Guerra y expansión. La ofensiva castellana en los territorios extremeños en los siglos XII y XIII', mientras que el viernes 13 será el turno de las ponencias 'Las cuentas del Duque. La creación del regimiento de Voluntarios de Castilla en 1793' por Andrés Lloret, 'Arquitectura e higienismo. El cuartel de Infantería de Badajoz (1919)' por Fernando Parcero, y 'La caballería extremeña en los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1668-1698)' por Antonio José Rodríguez.

Tras una pausa, se presentarán 'Los provinciales extremeños en la primera Guerra Carlista' por Rafael Tejado y 'Las tropas españolas destinadas para la invasión de Portugal en 1807' por Eduardo Martín.

Ya el sábado, se exponen los trabajos 'El Requeté de Extremadura en la Guerra Civil a través de las páginas del Diario HOY' por Juan Pedro Recio, 'Fuerzas acorazadas españolas en el protectorado de Marruecos (1922-1926) por Juan José Oña, y 'El Palacio de Capitanía de Badajoz' por Fernando Ortiz, para concluir con la lectura del fallo del jurado y la entrega de premios.