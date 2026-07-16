Nueva marca calidad para impulsar las exportaciones del higo seco extremeño que alcanzan los 4,7 de millones de euro al año

La nueva marca de calidad 'Higo Seco de Extremadura' buscará diferenciar el producto, incrementar su valor añadido e impulsar las exportaciones (que alcanzan los 4,7 millones anuales) de una comunidad autónoma que concentra más de la mitad de su producción nacional.

Según los datos expuestos, la provincia de Cáceres registra exportaciones anuales de higo seco por valor de 4,73 millones de euros; mientras que en 2025 las ventas al exterior alcanzaron los 3,54 millones de euros, cifras que, a juicio de los promotores del proyecto, evidencian el potencial de crecimiento de este cultivo en los mercados internacionales.

La iniciativa ha sido presentada este martes en el municipio cacereño de Montánchez por la Cámara de Comercio de Cáceres, dentro del Grupo Operativo 'Go Higos', junto con un estudio de viabilidad que concluye que el sector reúne las condiciones necesarias para consolidar una marca de garantía “capaz de reforzar la confianza de los consumidores y abrir nuevas oportunidades comerciales” tanto en Europa como en otros mercados internacionales.

Durante la presentación, el director de Operaciones de la Cámara de Comercio de Cáceres, Víctor Gragera, ha señalado que el higo seco extremeño dispone de un "ecosistema productivo, empresarial y técnico suficientemente sólido" para respaldar esta estrategia de diferenciación comercial, según recoge el órgano cameral en nota de prensa.

El estudio destaca además el liderazgo de Extremadura dentro del sector. La comunidad concentra el 64 por ciento de la producción nacional y más del 50 por ciento de la superficie cultivada de higueras en España, con 6.767 hectáreas; equivalentes al 52,6 por ciento del total nacional, y produce el 55,47 por ciento del higo seco español.

La nueva marca pretende contribuir también a preservar una actividad agrícola con una larga tradición en la comarca cacereña de Sierra de Montánchez, donde el cultivo y la transformación del higo seco han constituido durante generaciones una “fuente de empleo y riqueza”, favoreciendo el mantenimiento de la población y la actividad económica en el medio rural.

La Cámara de Comercio de Cáceres enmarca esta iniciativa en su estrategia para mejorar la competitividad del sector agroalimentario mediante la diferenciación de los productos, la innovación y la promoción exterior, con el objetivo de reforzar la presencia de las producciones extremeñas en los mercados internacionales.

El Grupo Operativo 'Go Higos', impulsor del proyecto, está cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y está integrado por Adismonta, Cicytex, la Universidad de Extremadura, RegadHigos, Aprocex, Cerezas Zalama, Sierra de Montehigos, El Pajarero y la revista Caudal de Extremadura.