Mujeres rurales de Extremadura se forman en creación de cooperativas de servicios sociosanitarios

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) de Extremadura ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Servicios de proximidad, un modelo de itinerario de inserción sociolaboral para mujeres en el medio rural', que tiene como objeto impulsar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo.

Además, con esta formación se pretende cubrir la creciente demanda y necesidades de servicios de proximidad para personas mayores y dependientes que viven en el ámbito rural.

Con esta formación, Fademur Extremadura pretende impulsar la creación de iniciativas de economía social a través del cooperativismo en la región, donde las mujeres pueden crear su propia empresa, a la vez que consiguen la cualificación y capacitación para estos nuevos huecos de empleo, según señala esta federación en nota de prensa.

En concreto, uno de los talleres programados se llevará a cabo el próximo miércoles, 11 de febrero, en La Albuera con el proyecto Escala 'Sabor y Arte La Albuera' que trabajan la especialidad de operaciones básicas de cocina y bar. El taller se desarrollará de 11,00 a 14,00 horas en las instalaciones del proyecto escala.

Fademur destaca que estos cursos "suponen una oportunidad de empleo para las mujeres del medio rural", a las que le ofrecen "la formación necesaria para acceder a un trabajo relacionado con los cuidados, remunerado y visibilizado", incentivando siempre el espíritu emprendedor de las participantes.

Cabe destacar que el programa 'Servicios de proximidad, un modelo de itinerario de inserción sociolaboral para mujeres en el medio rural' se ha puesto en marcha gracias a la convocatoria de programas IRPF 2025/26 de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.