Morán defiende en Conferencia Sectorial de Energía el mantenimiento de Almaraz:

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha defendido hoy en la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía, celebrada por videoconferencia, que la Central Nuclear de Almaraz es segura y viable por lo que debe seguir operando.

Así, Morán ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que modifique el calendario de cierre porque hay que acatar el "criterio técnico" del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y "alejar los debates ideológicos".

La responsable de Energía en la región ha recordado el informe técnico que ha emitido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que considera viable prolongar la actividad de la planta.

Morán ha apuntado que el CSN confirmó lo que viene defendiendo el Gobierno de la Junta y es que la Central de Almaraz es "viable, segura y puede continuar con su vida útil". Además, ha recordado que es una instalación WANO 1.

Por todo ello, ha destacado que el Gobierno central "no tiene excusas" y debe modificar el calendario de cierre nuclear para permitir que la Central Nuclear de Almaraz pueda seguir con su actividad.

Del mismo modo, durante la Conferencia Sectorial se ha informado por parte del MITECO de que se van a mantener reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para abordar la Planificación Eléctrica con horizonte 2030. Morán ha pedido que estos encuentros sean "cuanto antes" porque esta planificación es "muy importante" para Extremadura.