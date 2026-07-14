Miguel Ángel Morales destaca el compromiso de la Diputación con Sierra de Fuentes a través de nuevas inversiones en infraestructuras

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado este lunes Sierra de Fuentes, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, Sergio Domínguez, y miembros de la corporación municipal para conocer el desarrollo de las inversiones que la institución provincial está impulsando en la localidad y comprobar sobre el terreno el avance de las actuaciones.

Durante el encuentro, Morales ha reiterado el compromiso de la institución provincial con los municipios, independientemente de su tamaño, “porque nuestro objetivo es que todos los pueblos dispongan de las mismas oportunidades para ofrecer servicios de calidad, fijar población y mejorar la vida de sus vecinos y vecinas”. En este sentido, ha subrayado que “la Diputación está para acompañar a los ayuntamientos, escuchar sus necesidades y convertirlas en proyectos que mejoren el presente y el futuro de nuestros municipios”.

Uno de los proyectos principales es la construcción del futuro pabellón polideportivo multiusos, una infraestructura muy demandada por la población y que se está ejecutando por fases gracias a la financiación de la Diputación de Cáceres a través de distintos planes provinciales.

Tras visitar las obras, el alcalde ha explicado que ya se encuentran ejecutadas las dos primeras fases del proyecto, correspondientes a la cimentación y a la estructura del edificio.

“Hemos recibido hoy al presidente de la Diputación Provincial de Cáceres y hemos podido mostrarle una de las inversiones más importantes que se van a desarrollar en Sierra de Fuentes. La cimentación ya está terminada y la estructura también está completada”, ha señalado Sergio Domínguez.

Asimismo, ha avanzado que “en las próximas semanas sacaremos a licitación la tercera fase, correspondiente a la cubierta, y también la cuarta, destinada al cerramiento del edificio, para la que ya tenemos comprometida la financiación a través de un plan extraordinario de la Diputación de cerca de 100.000 euros”.

El alcalde ha destacado además el respaldo continuado de la institución provincial a esta actuación. “Prácticamente toda la financiación procede de la Diputación Provincial, a través de distintos planes, y la inversión total asciende aproximadamente a 700.000 euros”, ha indicado.

Respecto a los plazos, Domínguez ha mostrado su confianza en que “si todo marcha bien desde el punto de vista administrativo, esperamos que el pabellón pueda estar completamente terminado dentro de aproximadamente un año”.

Por su parte, Miguel Ángel Morales ha valorado esta actuación como “una inversión que responde a una necesidad real del municipio y que permitirá a Sierra de Fuentes disponer de unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a la práctica deportiva, pero también al desarrollo de actividades culturales, sociales y de convivencia”. Además, ha insistido en que “cada euro que invertimos en nuestros pueblos es una apuesta por generar oportunidades, fortalecer los servicios públicos y contribuir a que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida allí donde han decidido vivir”.

Mirador turístico

Durante la reunión también se ha abordado el estado del proyecto para la construcción de un mirador en el cerro de Sierra de Fuentes, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Sabores y Paisajes de las Tierras de Cáceres y Trujillo”, cuya gobernanza turística corresponde a la Diputación Provincial de Cáceres.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 348.741 euros y se encuentra actualmente pendiente de la emisión de los informes sectoriales necesarios para iniciar el procedimiento de licitación de las obras. La previsión es que el mirador pueda estar construido durante el primer trimestre de 2027, convirtiéndose en un nuevo recurso para reforzar la oferta turística del municipio y poner en valor su privilegiado entorno natural.

Sobre esta actuación, el presidente provincial ha señalado que “el turismo sostenible es una de las grandes oportunidades para nuestros pueblos y proyectos como este permiten aprovechar los recursos naturales y paisajísticos para generar desarrollo económico, empleo y nuevas oportunidades en el medio rural”. Asimismo, ha recordado que el PSTD Sabores y Paisajes de las Tierras de Cáceres y Trujillo, cuya gobernanza ejerce la Diputación de Cáceres, “es una herramienta para seguir construyendo una provincia más atractiva, competitiva y cohesionada desde el punto de vista turístico”.

La visita ha concluido con un recorrido por las obras del futuro pabellón, reafirmando la colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Sierra de Fuentes para seguir impulsando proyectos que mejoren los servicios públicos, favorezcan el desarrollo económico y contribuyan a aumentar la calidad de vida de la ciudadanía.