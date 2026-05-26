Mérida registra la temperatura más alta del país, con 37,1 grados este lunes

La ciudad de Mérida ha registrado en la tarde de este lunes, día 25, la temperatura más elevada del país, con un valor de 37,1 grados centígrados.

De igual forma, Badajoz y Navalvillar de Pela también se han situado entre las diez localidades con temperaturas más altas, al llegar a los 36 y 35,6 grados, respectivamente.

Cabe destacar que la localidad cordobesa de Montoro y Sevilla Aeropuerto han registrado la segunda y la tercera temperatura máxima en España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).