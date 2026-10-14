Mérida registra su mejor puente del Pilar en turismo desde 2019

Mérida ha alcanzado su mejor registro turístico durante el puente del Pilar desde que existen datos, en 2019. Las oficinas municipales de turismo atendieron a 5.318 personas entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre, un 15 % más que el año pasado.

Del total, 4.262 visitantes procedían de España y 1.056 eran extranjeros. Precisamente, el turismo internacional experimentó el mayor crecimiento, con un incremento del 66,56 % respecto a 2025, frente al 6,87 % del nacional.

Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana fueron las principales procedencias dentro de España, mientras que China y México encabezaron las visitas internacionales.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha valorado estos datos como una muestra de la consolidación de Mérida como destino cultural y patrimonial y ha destacado la importancia de atraer visitantes durante todo el año.

Alta ocupación en los alojamientos

La actividad turística también se ha reflejado en los alojamientos. Los diez establecimientos consultados registraron una ocupación media del 90,59 %, mientras que el área municipal de autocaravanas alcanzó el 100 % de su capacidad.

La programación del puente, con propuestas como la Feria Chica, el Mercado Artesanal de Otoño y la Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta, ha complementado la oferta monumental de la ciudad.

El Ayuntamiento considera que estos resultados respaldan su estrategia para diversificar los mercados turísticos y avanzar en la desestacionalización, con el objetivo de mantener la actividad económica vinculada al turismo durante los doce meses del año.