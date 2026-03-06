Mérida se ofrece como "enclave ideal" para las aficiones que acudan a la final de la Copa del Rey en Sevilla

La ciudad de Mérida se ofrece como "enclave ideal" para las aficiones del Atlético de Madrid y la Real Sociedad que acudan a la final de la Copa del Rey 2026, que se celebrará en Sevilla el sábado 18 de abril.

Una ciudad Patrimonio de la Humanidad, que se encuentra a "una distancia de apenas hora y media de trayecto por autovía (192 kilómetros)", por lo que Mérida "permitirá a los seguidores que aquí se alojen disfrutar de una ciudad monumental a una distancia cómoda y de fácil acceso a Sevilla y su estadio de La Cartuja".

Así lo ha destacado el delegado de Turismo de Mérida, Felipe González, ante la celebración de este partido en Sevilla, respecto del que ha señalado que la capital extremeña "cuenta con una amplia variedad de plazas hoteleras que se adaptan a todos los presupuestos".

En ese sentido, los aficiones a ambos equipos y sus familias pueden optar por hoteles desde 5 estrellas hasta hostales de todas las categorías y una amplia red de apartamentos turísticos "altamente valorado", señala el delegado de Turismo.

Esta oferta se complementa con una gastronomía reconocida, que incluye locales con menciones en la Guía Michelín y Repsol, y que "destaca por su calidad y precios ajustados, con una fuerte cultura de tapas y raciones", apunta.

"El viaje a la final de Sevilla puede servir también a los aficionados como una excusa ideal para conocer los monumentos de la ciudad, declarados Patrimonio de la Humanidad", recuerda González, que explica que Mérida es una ciudad diseñada para el peatón, donde se puede llegar andando a los principales puntos de interés, como el Templo de Diana, el Puente Romano o la Alcazaba árabe, señala el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Además, el trayecto en coche desde Mérida hasta Sevilla para la final de la Copa del Rey destaca por su "excelente comunicación" de forma directa a través de la Autovía de la Plata (A-66). Además, la ubicación del Estadio de La Cartuja, situado a las afueras de Sevilla en la zona de la Isla de la Cartuja, facilita la llegada desde Mérida, ya que los aficionados pueden acceder al recinto sin necesidad de entrar en el núcleo urbano de la capital.