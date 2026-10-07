Mérida celebra este sábado la primera Fiesta del Vino Nuevo 'Meditrinalia'

La iniciativa está promovida por Inbraex y WINE&Movidas, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, y contará con la participación de ocho bodegas extremeñas: Valdealto, Virgen de la Estrella, Bodegas Valdeorite, Bodegas Coloma, Bodegas La Pelina, Pago Los Balancines, Bodega de Valdequemao y Viña Puebla de Bodegas Toribio.

El objetivo es recuperar la tradición romana de la Meditrinalia y convertirla en una cita anual para promocionar los vinos de Extremadura. La organización prevé ampliar la participación de bodegas en próximas ediciones con productores de otras denominaciones de origen españolas.

Durante la jornada habrá catas de vino, música, un cortador de jamón y actividades infantiles, entre ellas talleres de pintura de uvas y elaboración de coronas de flores. Cada copa tendrá un coste de dos euros en concepto de depósito y los asistentes recibirán un pasaporte con información sobre la fiesta y las bodegas participantes.

Además, la cita tendrá un carácter solidario, ya que la recaudación se destinará a la Asociación ELA Extremadura, con el objetivo de contribuir a su labor y dar visibilidad a las personas afectadas por esta enfermedad.